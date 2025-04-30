Путин рассказал о письме деда времен Великой Отечественной войны

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин вспомнил о письме своего деда, которое помогло ему по-другому посмотреть на события времен Великой Отечественной войны и понять народ страны.
«Я вроде информированный человек, мне казалось, что я все знаю, но когда я письмо взял и начал читать, я по-другому начал смотреть на происходящие тогда события. Я осознал “ткань” происходивших тогда событий, понял, как люди тогда жили, чем люди жили, что чувствовали, о чем говорили. И вот непреходящая эта истина — она самая главная, ее и надо доносить», — сказал он на марафоне «Знание. Первые», вспоминая о письме своего деда.
Ранее Путин в ходе открытого урока «Разговор о важном» рассказывал о письмах своего деда, в которых он обращался на «вы» к собственному сыну — по мнению главы государства, это является свидетельством глубокой культуры русского народа.
Путин в среду в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые» российского общества «Знание».
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.