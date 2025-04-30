Путин рассказал о письме деда времен Великой Отечественной войны

«Я вроде информированный человек, мне казалось, что я все знаю, но когда я письмо взял и начал читать, я по-другому начал смотреть на происходящие тогда события. Я осознал “ткань” происходивших тогда событий, понял, как люди тогда жили, чем люди жили, что чувствовали, о чем говорили. И вот непреходящая эта истина — она самая главная, ее и надо доносить», — сказал он на марафоне «Знание. Первые», вспоминая о письме своего деда.