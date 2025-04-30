В Таганрог прибудет ретро-поезд на паровозной тяге 1 мая

1 и 9 мая Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания организует специальные ретро-рейсы по маршруту Ростов — Таганрог. Об этом сообщили на сайте компании. Туристы смогут совершить путешествие на настоящем паровозе, погрузившись в атмосферу прошлого века.
1 мая планируется отправление из Ростова с вокзала Ростов-Пригородный в 09:35. В Таганрог состав прибудет в 11:31. Обратный рейс запланирован в 16:50 с остановкой на станции Гниловская — музейная площадка СКЖД.
9 мая утренний рейс будет по тому же расписанию. Вечернее возвращение планируется в 18:10, а прибытие в Ростов в 20:10.
Состав будет состоять из исторических вагонов, каждый сможет погрузить в атмосферу прошлого.