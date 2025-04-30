Путин обратился к европейцам, защищающим правду о Второй мировой войне

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин передал наилучшие пожелания активистам, которые занимаются защитой правды о Второй мировой войне в Европе.
В среду Путин выступает на федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые» российского общества «Знание». РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
«Очень важно, что даже в сегодняшний непростой момент есть такие люди, как вы (координатор международного движения “Бессмертный полк” в Испании Виктория Самойлова — ред.), которые имеют мужество заявить о своем отношении к происходящим событиям сегодня и, более того, дать оценку тому, что происходило в годы Второй мировой войны… Передайте самые наилучшие пожелания всем, кто вместе с вами занимается этим благородным делом, защитой правды о Второй мировой войне», — сказал Путин на встрече с участниками федерального просветительского марафона «Знание. Первые».
Координатор «Бессмертного полка» в Испании также занимается организацией шествий движения в Мадриде. В частности, в 2024 году она участвовала в проведении одно из самых крупных шествий «Бессмертного полка» в Европе. Кроме того, Самойлова проводила конференцию «Стоп русофобия» в Мадриде.