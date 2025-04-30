Путин обратился к европейцам, защищающим правду о Второй мировой войне

«Очень важно, что даже в сегодняшний непростой момент есть такие люди, как вы (координатор международного движения “Бессмертный полк” в Испании Виктория Самойлова — ред.), которые имеют мужество заявить о своем отношении к происходящим событиям сегодня и, более того, дать оценку тому, что происходило в годы Второй мировой войны… Передайте самые наилучшие пожелания всем, кто вместе с вами занимается этим благородным делом, защитой правды о Второй мировой войне», — сказал Путин на встрече с участниками федерального просветительского марафона «Знание. Первые».