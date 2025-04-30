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Путин поздравил участников марафона «Знание» с наступающим Днем Победы

Путин поздравил участников марафона «Знание. Первые» с наступающим Днем Победы.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил участников марафона «Знание» с наступающим Днем Победы.

В среду Путин выступает на федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые» российского общества «Знание».

«Вам спасибо большое. Позвольте пожелать вам удачи. Поздравляю вас с наступающим праздником, с Днем Великой Победы», — сказал Путин на встрече с участниками федерального просветительского марафона «Знание. Первые».

РИА Новости выступает информационным партнером марафона.