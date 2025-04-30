Путин попросил волонтеров проявлять осторожность в зоне боевых действий

«Во всем мире, конечно, развито это движение волонтерское, но у нас оно приобрело какой-то особый характер. У нас всё-таки особые люди. У нас молодые, такие совсем только начинающие жизнь люди, так проникаются чувством долга, ответственности и осознанием важности того, что они делают, что себя не жалеют. И я хотел бы обратиться, прежде всего, к вам, и, надеюсь, услышат меня и ваши товарищи: всё-таки проявлять максимальную осторожность. К сожалению, я знаю об этом, есть потери среди волонтеров», — сказал Путин.