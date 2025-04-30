Путин попросил волонтеров проявлять осторожность в зоне боевых действий

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил волонтеров проявлять особую осторожность, находясь в зоне боевых действий.
Глава государства в среду в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые» российского общества «Знание».
«Во всем мире, конечно, развито это движение волонтерское, но у нас оно приобрело какой-то особый характер. У нас всё-таки особые люди. У нас молодые, такие совсем только начинающие жизнь люди, так проникаются чувством долга, ответственности и осознанием важности того, что они делают, что себя не жалеют. И я хотел бы обратиться, прежде всего, к вам, и, надеюсь, услышат меня и ваши товарищи: всё-таки проявлять максимальную осторожность. К сожалению, я знаю об этом, есть потери среди волонтеров», — сказал Путин.
Марафон «Знание. Первые» посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе.
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.