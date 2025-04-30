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«Полотно Победы» объединило 35 тысяч жителей Дона

Самое большое «Полотно Победы» развернули в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области завершилась масштабная патриотическая акция «Полотно Победы», в которой приняли участие жители всех 55 муниципалитетов. Кульминацией стало развертывание 300-метрового полотна с именами героев войны перед Донской публичной библиотекой в Ростове. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Участие в акции приняли свыше 35 тысяч человек, собрано более 35 тысяч лоскутков с семейными историями. Акция длилась с 13 марта по 30 апреля. Символично ее завершили в день водружения Знамени Победы над Рейхстагом.

Врио губернатора Юрий Слюсарь подчеркнул особую значимость даты: «30 апреля 1945 года среди штурмовавших Рейхстаг был наш земляк Алексей Берест. Эта акция — наш общий долг памяти». Глава Ростовской области, давая старт проекту, оставил на полотне надпись о своем деде-фронтовике: «Мой дед Николай Слюсарь прошел всю войну и принес домой Победу!».