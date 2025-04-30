«Полотно Победы» объединило 35 тысяч жителей Дона

В Ростовской области завершилась масштабная патриотическая акция «Полотно Победы», в которой приняли участие жители всех 55 муниципалитетов. Кульминацией стало развертывание 300-метрового полотна с именами героев войны перед Донской публичной библиотекой в Ростове. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.