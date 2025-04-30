Путин пообещал поддержать проект Комитета семей воинов Отечества

«Очень важно то, о чем вы сейчас заговорили. И я тоже уже упоминал об этом в ходе нашей встречи. Но вот эта связь поколений, она имеет принципиальное значение. Это очень важно, что мы чувствуем… Очень хорошая идея и проект замечательный. Обязательно поддержим. Я посмотрю, как это сделать, какими способами, где, чего. Это обязательно, потому что вот эта живинка, она имеет принципиальное значение. И работа в таком формате, как правило, приносит максимальный результат», — сказал Путин на марафоне «Знание. Первые».