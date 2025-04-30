Путин пообещал подумать о программе развития в культуре для ветеранов СВО

«Конечно, всё сделаем для того, чтобы поддержать таких ребят, как вы — талантливых, молодых, заряженных на помощь стране, помощь тем людям, которые рядом с нами, которые не только с помощью оружия, а и с помощью своего таланта приближают победу. Спасибо. Обязательно об этом подумаем», — ответил Путин на предложение поэта.