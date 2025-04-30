Путин пообещал подумать о программе развития в культуре для ветеранов СВО

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал подумать о создании для ветеранов СВО программы развития в сфере культуры и искусства.
Путин в среду приехал на площадку проведения просветительского марафона «Знание. Первые» Российского общества «Знание». РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
В ходе встречи главы государства с участниками марафона к Путину обратился гвардии старший лейтенант, ветеран СВО, член Союза писателей России, лауреат Национальной литературной премии «Слово» за книгу «Голос фронта», поэт Сергей Лобанов с предложением о создании для ветеранов СВО специальной программы развития в сфере культуры.
«Товарищ верховный главнокомандующий, мы готовы выполнять любые поставленные вами задачи не только на фронте, где происходит добыча желаемого посредством оружия, но и на фронте культурном. Исходя из этого, прошу вас рассмотреть возможность создания программы развития для участников и ветеранов специальной военной операции в сфере культуры и искусства», — сказал поэт-фронтовик.
Президент поблагодарил Лобанова за его деятельность в рамках СВО и за творчество, а также напомнил, что во время Великой Отечественной войны советское руководство старалось беречь деятелей искусства, хотя многие добровольцами уходили на фронт и погибали.
Глава государства подчеркнул, что деятели культуры — часть народа, вместе с ним они живут, борются, добиваются и способствуют достижению побед, «потому что творчество вдохновляет людей».
«Конечно, всё сделаем для того, чтобы поддержать таких ребят, как вы — талантливых, молодых, заряженных на помощь стране, помощь тем людям, которые рядом с нами, которые не только с помощью оружия, а и с помощью своего таланта приближают победу. Спасибо. Обязательно об этом подумаем», — ответил Путин на предложение поэта.