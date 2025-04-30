В западных странах есть улицы, названные в честь Сталинграда, заявил Путин

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Несмотря на то, что со странами Запада у России сегодня не самые лучшие отношения, в европейских странах сохраняются площади и улицы, названные в честь Сталинграда, их не переименовывают, заявил президент РФ Владимир Путин.
«Во многих европейских странах никто не переименовывал ни площади, ни проспекты, там до сих пор, несмотря на сегодняшние наши не самые лучшие отношения с этими странами, до сих пор существуют и улицы с названием “Сталинград”, и площади», — сказал Путин в ходе общения с участниками марафона «Знание. Первые» в среду.
Марафон «Знание. Первые» посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе.
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.