В западных странах есть улицы, названные в честь Сталинграда, заявил Путин

«Во многих европейских странах никто не переименовывал ни площади, ни проспекты, там до сих пор, несмотря на сегодняшние наши не самые лучшие отношения с этими странами, до сих пор существуют и улицы с названием “Сталинград”, и площади», — сказал Путин в ходе общения с участниками марафона «Знание. Первые» в среду.