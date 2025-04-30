Путин высказался о переименовании Волгограда в Сталинград

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Логика в переименовании Волгограда в Сталинград есть, но окончательное решение должно быть принято большинством жителей города, заявил президент России Владимир Путин.
Курсант центра «Воин», активист волгоградской областной общественной организации «Дом Дружбы» Регина Султанова в ходе общения с Путиным на площадке марафона «Знание. Первые» попросила главу государства рассмотреть вопрос о переименовании Волгограда в Сталинград.
«Это жители должны решать, подумаем, надо у жителей спросить», — ответил глава государства.
«Логика в этом точно совершенно есть. Если деидеологизировать, насколько это возможно, название (Сталинград — ред.), то, конечно, оно связано с Победой… Но надо все-таки выяснить отношение к этому большинства жителей», — добавил Путин, отметив, что он подумает над этим вопросом.
Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров передал президенту просьбу присвоить аэропорту города историческое наименование «Сталинград» — с таким предложением к главе региона обратились ветераны и участники специальной военной операции. «Их слово для меня закон, так и сделаем», — заявил на это Путин. Соответствующий указ президента был подписан незамедлительно.
Султанова — многократный лауреат российских и международных вокальных конкурсов, певица XIX международного фестиваля фонда Владимира Спивакова «Москва встречает друзей». Уделяет большое внимание патриотической тематике в своем творчестве, с песней «Сталинградская мать» вошла в число финалистов проекта «Родники. Дети» Олега Газманова.
Марафон «Знание. Первые» в этом году посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе.
РИА Новости выступает информационным партнером марафона «Знание. Первые».