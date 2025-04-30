Путин высказался о переименовании Волгограда в Сталинград

«Логика в этом точно совершенно есть. Если деидеологизировать, насколько это возможно, название (Сталинград — ред.), то, конечно, оно связано с Победой… Но надо все-таки выяснить отношение к этому большинства жителей», — добавил Путин, отметив, что он подумает над этим вопросом.