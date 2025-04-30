Путин обсудит с Кравцовым создание в школах тематических зон

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал обсудить с главой Минпросвещения Сергеем Кравцовым идею организовать во всех российских школах тематические зоны, где ученики смогут получить информацию об общественных организациях и проектах и сразу присоединиться к ним.
Путин в среду приехал в Музей Победы на Поклонной горе и встретился с участниками проходящего там просветительского марафона «Знание. Первые». Среди участников встречи с президентом была школьница из Донецкой Народной Республики, активист «Движения первых» Ольга Пашенцева.
Она рассказала о существующих в школах ДНР тематических пространствах, где школьники могут узнать об общественных организациях, конкурсах и проектах, а также сразу зарегистрироваться в них с помощью QR-кодов. Девушка предложила распространить такую практику на все российские школы.
«Я полностью с вами согласен. Это очень важно, чтобы всё было на глазах, на виду. Наверное, не везде еще это возможно, в том числе в Донецкой, Луганской Народной Республиках, Запорожской, Херсонской областях. Но там, где это возможно, конечно, нужно делать. Но не только здесь, а в целом по стране», — согласился Путин.
По его мнению, такие пространства нужно использовать с максимальной пользой — и с точки зрения патриотического воспитания, и с точки зрения донесения какой-то полезной информации до учеников.
«Школьники сегодня в школах проводят, наверное, большую часть, особенно если иметь в виду внеклассные занятия, то большую часть дня проводят там. Поэтому это очень важно, обязательно об этом поговорю с министром просвещения», — пообещал президент, поблагодарив школьницу за эту идею.