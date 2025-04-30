Путин обсудит с Кравцовым создание в школах тематических зон

«Я полностью с вами согласен. Это очень важно, чтобы всё было на глазах, на виду. Наверное, не везде еще это возможно, в том числе в Донецкой, Луганской Народной Республиках, Запорожской, Херсонской областях. Но там, где это возможно, конечно, нужно делать. Но не только здесь, а в целом по стране», — согласился Путин.