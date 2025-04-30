Планета щедрости Юпитер: названы три знака зодиака, которые разбогатеют в мае

Планета щедрости Юпитер продолжает свое путешествие по Близнецам, подталкивая нас к новым финансовым идеям, переговорам и даже авантюрам, которые могут обернуться солидной прибылью. Май — это месяц, когда можно как попасть в неожиданный денежный водоворот, так и вынырнуть на берег с сундуком сокровищ. Но трем знакам Зодиака особенно важно держать кошелек открытым — не нараспашку, а в состоянии полной боевой готовности к принятию удачи. Счастливчиков назвала «Вечерней Москве» ясновидящая Кажетта.
Телец.
В мае Тельцы могут быть приятно удивлены — деньги начнут поступать из самых неожиданных источников. Вернули долг, о котором вы давно забыли? Получили благодарность в виде премии за идею, брошенную между делом? Или вдруг ваша старая вещь на онлайн-платформе внезапно подскочила в цене и нашла покупателя? Космос приготовил для вас настоящий квест по поиску «финансовых пасхалок» — только не забудьте поднять глаза от рутины и оглянуться по сторонам. Чем внимательнее вы будете к возможностям, тем шире раскроется денежный поток.
Дева.
Для Дев май — месяц стратегических решений и долгосрочного планирования, особенно в сфере доходов. Удастся не только наладить стабильный приток средств, но и придумать новые источники дополнительного заработка. Возможно, вы придумаете, как монетизировать свой талант, знания или даже хобби. Главное — не бояться шагать в незнакомые сферы и пробовать новое. Космос будет щедр к тем, кто умеет соединить логику с воображением и упорство с гибкостью. Финансовые ростки, посаженные в мае, будут еще долго приносить плоды.
Водолей.
Май для Водолеев обещает настоящую финансовую весну: идеи, как заработать, будут сыпаться как из рога изобилия. Причем некоторые из них окажутся настолько перспективными, что станут основой для стабильного дохода в будущем. Вы фрилансер? Ждите очередь из клиентов. Наемный сотрудник? Готовьтесь к бонусам и новым обязанностям, которые, к счастью, будут щедро оплачены. А тем, кто в поиске работы, удача даст особую фору — нужные вакансии словно сами выйдут к вам навстречу, главное — быть готовыми сказать им да.
Май-2025 обещает быть астрологическим калейдоскопом, где перемены закручиваются вихрем, а судьба подкидывает сюрпризы — от приятных до по-настоящему судьбоносных. Ясновидящая Кажетта рассказала «ВМ», представителям каких знаков зодиака повезет особенно сильно.