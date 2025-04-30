Планета щедрости Юпитер: названы три знака зодиака, которые разбогатеют в мае

В мае Тельцы могут быть приятно удивлены — деньги начнут поступать из самых неожиданных источников. Вернули долг, о котором вы давно забыли? Получили благодарность в виде премии за идею, брошенную между делом? Или вдруг ваша старая вещь на онлайн-платформе внезапно подскочила в цене и нашла покупателя? Космос приготовил для вас настоящий квест по поиску «финансовых пасхалок» — только не забудьте поднять глаза от рутины и оглянуться по сторонам. Чем внимательнее вы будете к возможностям, тем шире раскроется денежный поток.