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Путин рассказал об отношении к традициям Кавказа в России

Путин заявил, что в России с огромным уважением относятся к традициям Кавказа.

Герои. Подвиги. Победа
Источник: РИА Новости

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. В России с огромным уважением относятся к традициям Кавказа, заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства в среду в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые» российского общества «Знание».

«У Кавказа свои традиции. Мы относимся к ним с огромным уважением, потому они в значительной степени формируют характер тех людей, которые живут в этом замечательном уголке нашей страны», — сказал Путин.

Марафон «Знание. Первые» посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе.

РИА Новости выступает информационным партнером марафона.