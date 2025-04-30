Путин пообещал подумать над переименованием Волгограда в Сталинград

«Это жители должны решать. Подумаем. Надо у жителей спросить», — сказал президент, комментируя соответствующее предложение на встрече с участниками марафона «Знание. Первые».
В 2023 году 67% волгоградцев высказались против переименования города, поддержали идею только 26%, следует из итогов опроса ВЦИОМ. Среди причин отказа — опасения больших финансовых затрат, отсутствие смысла, нежелание «жить прошлым» и негативное отношение к фигуре Сталина.
Накануне президент поддержал просьбу ветеранов Волгоградской области о переименовании аэропорта Волгограда Гумрак в Сталинград и подписал соответствующий указ. В документе говорилось, что решение принято с целью увековечить победу советского народа в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов.
Согласно указу, «историческое наименование», присвоенное аэропорту в Волгограде, «не является составной частью установленного наименования этого географического объекта», а само присвоение аэропорту «исторического наименования» не повлечет «изменение установленного наименования этого географического объекта».
Изменить название Волгограда на Сталинград предлагал бывший премьер-министр России Сергей Степашин. Тогда он отметил, что фигура Иосифа Сталина в истории «неоднозначна», но «Сталинградская битва — была, есть и будет», а победа под Сталинградом имела особенное значение для будущего страны.
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