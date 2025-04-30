Путин пообещал подумать над переименованием Волгограда в Сталинград

Изменить название Волгограда на Сталинград предлагал бывший премьер-министр России Сергей Степашин. Тогда он отметил, что фигура Иосифа Сталина в истории «неоднозначна», но «Сталинградская битва — была, есть и будет», а победа под Сталинградом имела особенное значение для будущего страны.