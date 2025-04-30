Путин пообещал рассмотреть инициативу о поддержке школьных музеев

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Власти рассмотрят инициативу о поддержке школьных музеев в России, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в среду в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые» российского общества «Знание».
«Школьные музеи — это вообще-то давняя традиция в России, по-моему, первый школьный музей возник где-то в Сибири в Иркутске… Это очень важно, безусловно надо поддерживать и попрошу коллег из правительства, сделать все, чтобы вам помочь», — сказал Путин, комментируя инициативу Артема Жиляева по созданию программы поддержки школьных музеев.
Путин отметил, что очень важно обобщать и делать эти обобщения из конкретных вещей, которые связаны с малой родиной — с городом, с поселком, с республикой, с краем, с областью.
«Это делает нашу общую историю более зримой и предметной, и понимаемой для каждого конкретного человека, проживающего в конкретном населенном пункте», — заключил он.
Марафон «Знание. Первые» посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе.
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.