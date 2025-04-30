Путин пообещал рассмотреть инициативу о поддержке школьных музеев

«Школьные музеи — это вообще-то давняя традиция в России, по-моему, первый школьный музей возник где-то в Сибири в Иркутске… Это очень важно, безусловно надо поддерживать и попрошу коллег из правительства, сделать все, чтобы вам помочь», — сказал Путин, комментируя инициативу Артема Жиляева по созданию программы поддержки школьных музеев.