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Лукашенко наградил таможенников, задержавших машину с 580 кило взрывчатки

Белорусские таможенники, задержавшие грузовик со взрывчаткой, получили награды от Лукашенко.

Источник: Комсомольская правда

Четыре сотрудника таможенной службы, которые предотвратили ввоз на территорию Евразийского экономического союза самой крупной в истории Беларуси партии взрывчатых веществ, отмечены государственными наградами. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Таможенники удостоены медалей и Благодарностей главы государства. Согласно документам, опубликованным в среду, 30 апреля, президент страны Александр Лукашенко подписал Указ и распоряжение о награждении всех четверых в субботу, 26 апреля.

Так, за выдающиеся заслуги в обеспечении безопасности государственных границ, высокий уровень профессионализма, отвагу и решительность, проявленные в противодействии контрабанде и нарушениям таможенного законодательства, медалью «За отличие в охране государственной границы» награждены:

— Дмитрий Волчкович, старший инспектор отдела проведения операций таможенного контроля Брестской таможни.

— Дарья Савич, старший инспектор отдела таможенных операций и контроля № 1 таможенного поста «Варшавский мост» Брестской таможни.

Благодарность Президента Республики Беларусь объявлена:

— Кириллу Крыжному, главному эксперту таможенной лаборатории Государственного института повышения квалификации и переподготовки кадров таможенных органов, за высокий профессиональный уровень.

— Алексею Кулыгину, начальнику отдела таможенных операций и контроля № 1 таможенного поста «Варшавский мост» Брестской таможни, за безупречное исполнение служебных обязанностей.

Напомним, водитель, который пытался провезти более 580 килограммов взрывчатки через белорусско-польскую границу был задержан на таможенном пункте «Брест» в начале апреля. По его словам, взрывчатка, количество которой хватило бы, чтобы взорвать многоквартирный дом, должна была попасть в российский Пятигорск.

Позднее Путин поблагодарил Лукашенко за задержку партии взрывчатки на границе с Польшей.

Указ о награждении был подписан 26 апреля. скриншот.