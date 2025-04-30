Лукашенко наградил таможенников, задержавших машину с 580 кило взрывчатки

Напомним, водитель, который пытался провезти более 580 килограммов взрывчатки через белорусско-польскую границу был задержан на таможенном пункте «Брест» в начале апреля. По его словам, взрывчатка, количество которой хватило бы, чтобы взорвать многоквартирный дом, должна была попасть в российский Пятигорск.