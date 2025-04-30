Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из Самары в Курскую область 30 апреля отправили очередной гуманитарный конвой

30 апреля из Самары отправился гуманитарный груз в Курскую область.

30 апреля из Самары отправился гуманитарный груз в Курскую область. Эта акция стала частью празднования Дня международной солидарности трудящихся, отмечаемого ежегодно 1 мая. Об этом сообщил телеканал «Самара-ГИС».

Куратор мероприятия Павел Покровский подчеркнул важность поддержки нуждающихся жителей Курской области:

— Мы искренне благодарны каждому волонтеру и жертвователю за активное участие и регулярную помощь. Благодаря объединенным усилиям общественных объединений, частных лиц и властей мы делаем жизнь наших соотечественников лучше и приближаемся к общей цели!

Отправление состоялось в 15 часов с адреса Волжского проспекта, дом № 19. Организаторами выступили Федерация профсоюзов Самарской области совместно с представителями общественной палаты, торгово-промышленной и нотариальной палат региона.

Конвой везёт необходимые вещи, включая детские велосипеды, строительные инструменты и материалы, электрогенераторы, продукты питания, предметы личной гигиены, комплекты белья и лекарства.

Важные новости Самары и области! Подписывайтесь на наш телеграм-канал!