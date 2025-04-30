Из Самары в Курскую область 30 апреля отправили очередной гуманитарный конвой

30 апреля из Самары отправился гуманитарный груз в Курскую область. Эта акция стала частью празднования Дня международной солидарности трудящихся, отмечаемого ежегодно 1 мая. Об этом сообщил телеканал «Самара-ГИС».
Куратор мероприятия Павел Покровский подчеркнул важность поддержки нуждающихся жителей Курской области:
— Мы искренне благодарны каждому волонтеру и жертвователю за активное участие и регулярную помощь. Благодаря объединенным усилиям общественных объединений, частных лиц и властей мы делаем жизнь наших соотечественников лучше и приближаемся к общей цели!
Отправление состоялось в 15 часов с адреса Волжского проспекта, дом № 19. Организаторами выступили Федерация профсоюзов Самарской области совместно с представителями общественной палаты, торгово-промышленной и нотариальной палат региона.
Конвой везёт необходимые вещи, включая детские велосипеды, строительные инструменты и материалы, электрогенераторы, продукты питания, предметы личной гигиены, комплекты белья и лекарства.
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