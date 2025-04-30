В Москве заработали городские фонтаны

«В теплое время года территории у фонтанов — любимые места отдыха горожан. Обновляем их и создаем новые. В 2025 году: начали модернизацию фонтана в чаше под ракетой-носителем “Восток” на ВДНХ. На месте прежнего появится высокотехнологичное сооружение, где можно будет проводить светодинамические шоу; приведем в порядок фонтан в парке “Дубрава” в Куркине и модернизируем фонтан при благоустройстве территории у Ивановских прудов на востоке столицы. Завершим капитальный ремонт фонтанного комплекса “Музыка Славы” на юго-востоке города, который начали в 2024-м», — добавил мэр.