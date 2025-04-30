Путин оценил работу поисковых отрядов в России

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Работа участников поисковых отрядов в России пользуется большим уважением, людям известно про их труд, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в среду приехал в Музей Победы на Поклонной горе и встретился с участниками проходящего там просветительского марафона «Знание. Первые».
Один из них — участник поискового отряда «КитежЪ» Егор Назаров — поблагодарил президента за внимание к работе поисковиков, отметив: «Мы много работаем и мало кто знает про наш труд».
«Нет, про ваш труд знают. И в стране эта деятельность пользуется большим уважением», — возразил Путин.
Он поблагодарил мальчика, обнял на прощание и попросил его передать большой привет родителям.
Президент также высоко отозвался о труде медиков-волонтеров. «Люди ценят вашу работу. Самое главное. Вы же сами видите, как люди к вам относятся, какова отдача, наверное, это и есть самая главная награда», — сказал президент.
Путин также поговорил с активистом «Движения первых» из Ставропольского края Никитой Гоголевым, который пишет стихи и занимается дзюдо — правда, как он признался главе государства, разряда пока не имеет. «Ну, дзюдо занимаются много у нас, юноши и девушки. А стихи пишут не все из них. Так что у тебя и то и другое получается. Успехов тебе», — подбодрил его президент.
Глава государства поинтересовался у координатора международного движения «Бессмертный полк» в Испании Виктории Самойловой, где она живет, девушка ответила, что в Мадриде. «У меня там тоже есть друзья», — отреагировал президент.
Один из молодых людей отметил, что не все участники встречи успели озвучить свои инициативы, и спросил, можно ли направить информацию президенту, например, через его помощников. «Конечно», — ответил Путин.
«Специально обученный человек», — добавил он, улыбаясь и указывая на главу общества «Знание» Максима Древаля.
Путин также поручил Древалю обратить внимание на инициативу молодежи по созданию платформы о подвигах тыла на базе Национального центра исторической памяти, посвященной строительству Сурского рубежа обороны.
Ветеран СВО, лауреат национальной литературной премии «Слово» за книгу «Голос фронта» Сергей Лобанов попросил у президента пожать ему руку. Путин протянул ладонь, а на прощание поблагодарил бойца и поднял вверх большой палец.