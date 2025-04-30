Путин оценил работу поисковых отрядов в России

Путин также поговорил с активистом «Движения первых» из Ставропольского края Никитой Гоголевым, который пишет стихи и занимается дзюдо — правда, как он признался главе государства, разряда пока не имеет. «Ну, дзюдо занимаются много у нас, юноши и девушки. А стихи пишут не все из них. Так что у тебя и то и другое получается. Успехов тебе», — подбодрил его президент.