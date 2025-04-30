Живописный мост на северо-западе Москвы оборудовали подсветкой

Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что светодиоды включаются мгновенно, срок их службы составляет около 50 тысяч часов — это 12 лет непрерывной работы. При этом они безвредны для окружающей среды, просты в утилизации, позволяют на 30 процентов сократить потребление энергии и снизить нагрузку на электросети.