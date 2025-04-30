ПростоПольза: весна, выходные, шашлыки — выбираем лучшие шампуры

Отдых на берегу водоёма, или наконец прекрасные и дружные посиделки в собственном дворе с соседями и друзьями. Где обязательно есть большой или совсем маленький мангал, шампуры, уголь для мангала или дрова. Уголь или дрова — это кто что любит больше.