ПростоПольза: весна, выходные, шашлыки — выбираем лучшие шампуры

Снова майские праздники! Долгожданные и желанные! Всё. Вот они! А это прежде всего — активный отдых на природе или на дачном участке.
Отдых на берегу водоёма, или наконец прекрасные и дружные посиделки в собственном дворе с соседями и друзьями. Где обязательно есть большой или совсем маленький мангал, шампуры, уголь для мангала или дрова. Уголь или дрова — это кто что любит больше.
А вот шампуры могли где-то за зиму затеряться или просто хочется человеку обновить их, выбрать себе на радость — новый комплект шампуров. В этом нам поможет консультант «МК в Самаре» Иван Исаев.
Что вообще мы заем про шампуры, что может облегчить и ускорить приготовление шашлыка на шампурах? Сейчас мы во всём разберёмся.
Два важнейших признака хорошего шампура.
Первое, профиль шампура обязательно должен быть в виде уголка, но не в виде плоской пластины. Почему? Шампур с нанизанным мясом становится тяжёлым, стремится прогнуться по д тяжестью мяса, это очевидно.
Шампур, у которого в профиле уголок — более прочный на изгиб. Ведь дело здесь вовсе не в толщине его металла, а дело в сочетании работы «полки» и «стенки» его уголка. Прочность обеспечена именно этим.
То есть как ты его не верти на мангале, как не поворачивай — в любом положении уголок будет работать одинаково хорошо. Резюме — профиль шампура уголковый, не пластинчатый.
Второе. Угол заточки острия шампура должен быть стремительным — как у боевой стрелы. Как у копья средневекового крестоносца. Вариант угла заточки, например, «под 45 градусов» нам не подходит совсем, такой вариант в прямом смысле «тупой» вариант.
Нам же нужно что бы, при насадке мяса, остриё шампура принимало душистую маринованную его мякоть совсем без сопротивления, так легко что почти что незаметно!
Здесь две причины — мясо, одеваемое на тупой шампур, разрывает мякоть чрезмерно, что приводит к прокручиванию во время жарки, а это не допустимо, шашлык будет испорчен (с одной стороны кусок обуглится, с другой стороны будет не прожарен).
Вторая причина банальная — так легче, быстрее, а значит веселее, ведь это — майские весёлые праздники! Очевидное резюме — угол заточки шампура минимальный, то есть очень-очень острый.
Что ещё вы хотите знать про шампур? Хотите эстетического удовольствия? Пожалуйста. Всё просто — шампур с деревянными ручками доставляет эстетское удовольствие. Деревянные ручки — не бывают горячими, и ими удобнее оперировать. Деревянные ручки — лучше.
Длинна шампура. Если шампур много длиннее размера мангала — это не беда. Но если же при выборе шампура вы чуть-чуть сэкономили и купили слишком короткие — вот это может привести к настоящему неудобству при жарке мяса.
В таком случае можно обжечь руки, ведь слишком близко ручки шампура будут к огню. И ещё, обратный конец шампура может сваливаться в мангал, ведь шампур-то короткий. Резюме: длинный шампур — лучше чем короткий.
А вот я уже слышу вопрос, пожалуйста, спрашивайте!
— Скажете, а можно ли облегчить мытьё шампуров после жарки мяса, ведь они бывают покрыты слоем жира и остатками пригоревшего мяса, лука?
— О, да! Можно и даже нужно. И здесь-таки тоже всё просто — использованный шампур, до мытья, нужно положить снова на мангал, на ещё тлеющие угли. Остатки пищи — просто выгорят и выпарятся. И уже мытьё таких чистых шампуров превратится в праздничное удовольствие вместо проблемы «помыть посуду».
И здесь наше настроение ещё больше улучшается! Ведь это — долгожданные майские праздники! И погода, конечно, просто ХОРОШАЯ!
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