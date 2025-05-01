Московский зоопарк изменит режим работы с 1 мая

В зоопарке уточнили, что зайти посетители смогут до 20:00 через главный вход, вход у Детского зоопарка и у станции «Баррикадная» Таганско-Краснопресненской линии метро. Также ежедневно с 10:00 до 19:00 будут работать дополнительные входы рядом с вольерами серых волков, около пешеходного перехода недалеко от моста со старой на новую территорию и рядом с вольером больших панд.