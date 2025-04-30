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Новый тематический поезд связал Новороссийск и Ростов-на-Дону

Уникальный поезд Малая Земля начал курсировать между Новороссийском и Ростовом.
Источник: Комсомольская правда

29 апреля на железнодорожном вокзале Новороссийска состоялась торжественная церемония запуска уникального тематического поезда «Ласточка» «Малая Земля». Проект, приуроченный к 80-летию Великой Победы, реализован совместными усилиями Северо-Кавказской железной дороги, Южной дирекции скоростного сообщения и Новороссийского исторического музея-заповедника.

— Была проведена большая и кропотливая работа с историческими материалами локомотивного депо, железнодорожных организаций города и Новороссийского исторического музея-заповедника. Поезд позволяет пассажирам углубиться в тематику Малой земли, познакомиться с подвигом советских воинов, которые не дали противнику пройти на Юг, — отметил начальник Южной дирекции скоростного сообщения Валерий Борисов.

Пять тематических вагонов поезда рассказывают о ключевых этапах обороны Новороссийска и Малой земли. Екатерина ПОПОВА.

Пять тематических вагонов поезда рассказывают о ключевых этапах обороны Новороссийска и Малой земли. Первый вагон посвящен тыловому периоду. Второй — началу боевых действий и деятельности партизан. Третий и четвертый — легендарной Малой земле и ее обороне. Пятый — освобождения города.

Кстати, для углубленного изучения истории в поезде размещены QR-коды для доступа к дополнительным материалам. Также планируется запуск аудиоэкскурсии.

По словам главы города Андрея Кравченко, проект приобретает особую важность в год 80-летия Победы. Он демонстрирует, как защитники Малой земли, несмотря на численное превосходство противника, смогли противостоять врагу благодаря своему мужеству и отваге.

После торжественного запуска, сопровождавшегося концертом и песнями военных лет, первые пассажиры смогли оценить масштабную работу историков и железнодорожников, создавших этот уникальный «музей на колесах».

Тематический поезд «Ласточка» «Малая Земля» будет регулярно курсировать между Новороссийском и Ростовом на протяжении всего юбилейного года.

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