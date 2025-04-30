Новый тематический поезд связал Новороссийск и Ростов-на-Дону

Пять тематических вагонов поезда рассказывают о ключевых этапах обороны Новороссийска и Малой земли. Первый вагон посвящен тыловому периоду. Второй — началу боевых действий и деятельности партизан. Третий и четвертый — легендарной Малой земле и ее обороне. Пятый — освобождения города.