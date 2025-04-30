Лесовоз столкнулся с поездом Минск-Гомель на переезде и повредил ему вагоны

Опубликованные БЖД фотографии свидетельствуют о том, что в результате удара груженый лесовоз развернуло. Стволы деревьев из кузова рассыпались, и, видимо, при падении, частично повредили вагоны состава. В момент аварии в поезде находились 240 пассажиров. По предварительным данным, никто из них не пострадал. В Минздраве Беларуси в свою очередь сообщили, что к месту аварии на железнодорожном переезде перегона Телуша-Красный Берег была направлена бригада скорой медицинской помощи из Красного Берега. Согласно оперативной информации, медицинская помощь пассажирам электропоезда и водителю лесовоза не потребовалась.