Лесовоз столкнулся с поездом Минск-Гомель на переезде и повредил ему вагоны

Лесовоз столкнулся с поездом Минск-Гомель на переезде, в результате чего остановлено движение составов на участке, соединяющем Могилевскую и Гомельскую области. Об этом сообщает Белорусская железная дорога (БЖД).
Согласно сообщению БЖД, в среду, 30 апреля, около 17.55 произошло столкновение грузового автомобиля, перевозившего лес, и поезда на перегоне Телуша — Красный Берег (линия Осиповичи — Жлобин).
«В результате столкновения получили повреждения локомотив, два вагона пассажирского состава и элементы контактной сети. Движение поездов на данном участке временно прекращено», — заявили в пресс-службе Белорусской железной дороги.
Помимо локомотива в ДТП повреждения получили два пассажирских вагона и контактная сеть. Фото: Пресс-служба БЖД.
По информации БЖД, железнодорожный переезд был оборудован исправно функционирующей световой и звуковой сигнализацией. Поезд межрегиональных линий бизнес-класса № 752, следовавший по маршруту Минск — Гомель, не смог избежать столкновения с лесовозом, выехавшим на переезд, несмотря на запрещающий сигнал.
Опубликованные БЖД фотографии свидетельствуют о том, что в результате удара груженый лесовоз развернуло. Стволы деревьев из кузова рассыпались, и, видимо, при падении, частично повредили вагоны состава. В момент аварии в поезде находились 240 пассажиров. По предварительным данным, никто из них не пострадал. В Минздраве Беларуси в свою очередь сообщили, что к месту аварии на железнодорожном переезде перегона Телуша-Красный Берег была направлена бригада скорой медицинской помощи из Красного Берега. Согласно оперативной информации, медицинская помощь пассажирам электропоезда и водителю лесовоза не потребовалась.
Для перевозки пассажиров состава, попавшего в ДТП, Белорусская железная дорога предоставила дополнительный поезд, следующий от станции Красный Берег до станции Гомель. Этот поезд сделает остановки на станциях Жлобин и Буда-Кошелевская, повторяя маршрут поезда № 752 Минск-Гомель.
Лесовоз выехал на перезд на запрещающий сигнал. Фото: Пресс-служба БЖД.
Ожидаемое время прибытия состава на станцию Гомель — 21:00.
Электропитание контактной сети к моменту публикации этой новости восстановлено. В настоящее время продолжаются работы по устранению последствий аварии.
Из-за произошедшего дорожно-транспортного происшествия на железнодорожном переезде перегона Телуша-Красный Берег (участок Осиповичи-Жлобин) наблюдаются задержки в движении ряда поездов. В частности, поезда № 758 Минск-Гомель, № 6510 Осиповичи-Жлобин, № 6309 Жлобин-Осиповичи, № 6531 Жлобин-Рабкор, № 873 Мозырь-Минск и № 715 Гомель-Минск отстают от графика ориентировочно от 10 минут до 2 часов 10 минут.
Напомним, это не первое происшествие с поездами БЖД за последние две недели. Так, 29 апреля, БЖД сообщала, что автомобилем МАЗ с манипулятором на 668 километре перегона Новосады-Борисов была повреждена контактная сеть, из-за чего наблюдались задержки в движении составов.
В субботу, 26 апреля, около 260 пассажиров эвакуировались из поезда Орша — Кричев из-за задымления. А 18 апреля пассажирский поезд Смоленск — Витебск врезался в лося.
Также ранее мы сообщали, что Лукашенко наградил таможенников, задержавших машину с 580 кило взрывчатки.
По счастливой случайности в происшествии никто не пострадал. Фото: Пресс-служба БЖД.