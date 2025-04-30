Женщина родила ребенка в московском метро

«Сегодня вечером (в среду — ред.) на станции “Чистые пруды” у женщины начались роды. Все произошло молниеносно — она начала рожать прямо в метро, и процесс шел стремительно — у женщины уже начался второй период родов. Случайная пассажирка метро оказалась ординатором и в будущем врачом — акушером-гинекологом и не раздумывая, она начала оказывать помощь женщине и принимать роды. Тем временем другие пассажиры оперативно вызвали скорую помощь, которая в считанные минуты оказалась на месте», — говорится в сообщении ведомства.