Женщина родила ребенка в московском метро

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Женщина родила на станции «Чистые пруды» метро Москвы, ее с ребенком доставили в больницу, пациенты чувствуют себя хорошо, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.
«Сегодня вечером (в среду — ред.) на станции “Чистые пруды” у женщины начались роды. Все произошло молниеносно — она начала рожать прямо в метро, и процесс шел стремительно — у женщины уже начался второй период родов. Случайная пассажирка метро оказалась ординатором и в будущем врачом — акушером-гинекологом и не раздумывая, она начала оказывать помощь женщине и принимать роды. Тем временем другие пассажиры оперативно вызвали скорую помощь, которая в считанные минуты оказалась на месте», — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что фельдшеры оценили состояние мамы и ребенка. Они оказали необходимую помощь, женщину и новорожденного бережно переложили на носилки и перенесли в машину. После оказания помощи маму и ребенка доставили в роддом городской больницы № 29 имени Баумана. Родился мальчик с весом 3,4 килограмма, сейчас и ребенок, и мама чувствуют себя хорошо и наблюдаются врачами.