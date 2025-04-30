Самарцам рассказали, какие новые законы вступят в силу с 1 мая 2025 года

С наступлением 1 мая 2025 года в российском законодательстве произойдут важные изменения. Среди нововведений выделяется значительное повышение штрафов за распространение персональных сведений россиян.
Размер санкций для сотрудников организаций достигнет отметки до 1,3 миллиона рублей, а юридические лица рискуют заплатить до 15 миллионов рублей штрафа, величина которого зависит от масштабов незаконного распространения информации. Повторное нарушение правил приведет к применению штрафных мер, связанных с оборотом компании, вплоть до трех процентов годовой прибыли.
Кроме того, финансовые учреждения с указанной даты будут нести ответственность за соблюдение принципа информированного согласия клиентов перед оформлением кредитов. Без одобрения заемщика заключение кредитного договора станет незаконным.
Дополнительно введены ограничения на операции без открытия банковских счетов: максимальный объем переводов ограничен суммой в сто тысяч рублей. Превысившие этот порог клиенты столкнутся с обязательной процедурой идентификации.
Расширяется перечень иностранных агентов, куда помимо юридических лиц теперь войдут и физические лица, содействующие зарубежным государственным структурам в антигосударственных мероприятиях, направленных против интересов России.
Будет введена практика включения злостных неплательщиков алиментов в специальный публичный список, доступный широкому кругу пользователей интернета. Этот реестр охватит тех, кто уклонялся от исполнения обязательств, получал административные взыскания либо скрывался от правосудия.
Дополнительно вводится новый механизм расчета утилизационного сбора, затрагивающий импортируемые транспортные средства из государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС), такие как Беларусь, Армения и Казахстан.
Новая формула включает учет средней рыночной стоимости автомобилей и реальных затрат на покупку транспортного средства до уплаты российских налогов. Цель изменений — противодействие нелегальным каналам импорта машин иностранного производства.
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