Самарцам рассказали, какие новые законы вступят в силу с 1 мая 2025 года

Размер санкций для сотрудников организаций достигнет отметки до 1,3 миллиона рублей, а юридические лица рискуют заплатить до 15 миллионов рублей штрафа, величина которого зависит от масштабов незаконного распространения информации. Повторное нарушение правил приведет к применению штрафных мер, связанных с оборотом компании, вплоть до трех процентов годовой прибыли.