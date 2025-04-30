В Каспийске прошла реконструкция водружения Знамени Победы над Рейхстагом

«Сегодня на набережной Каспийска прошел фестиваль “Знамя Победы”, посвященный 80-летию Великой Победы. Это было не просто мероприятие — это была живая память, которую мы смогли прочувствовать всем городом. Реконструкция водружения Знамени Победы над Рейхстагом произвела сильное впечатление», — написал Гонцов.