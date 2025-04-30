В Каспийске прошла реконструкция водружения Знамени Победы над Рейхстагом

МАХАЧКАЛА, 30 апр — РИА Новости. Историческая реконструкция водружения Знамени Победы над Рейхстагом состоялась в дагестанском Каспийске в рамках фестиваля, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщил в своем Telegram-канале глава города Борис Гонцов.
«Сегодня на набережной Каспийска прошел фестиваль “Знамя Победы”, посвященный 80-летию Великой Победы. Это было не просто мероприятие — это была живая память, которую мы смогли прочувствовать всем городом. Реконструкция водружения Знамени Победы над Рейхстагом произвела сильное впечатление», — написал Гонцов.
Он отметил, что в фестивале активно участвовали молодежь и школьники, а посмотреть на реконструкцию пришли с семьи с детьми.
Пресс-служба министерства по делам молодежи Дагестана сообщает, что в реконструкции флаг поднял Абдулхаким Исмаилов — правнук Героя России Абдулхакима Исмаилова, запечатленного на знаменитой фотографии «Знамя Победы над Рейхстагом».
Для гостей фестиваля также были подготовлены выставка народно-художественных промыслов, национальные подворья, экспозиции времен войны, показ техники МЧС и ретро-автомобилей, мастер-классы по беспилотным летательным аппаратам. Были организованы концертная программа и полевая кухня.