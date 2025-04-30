Турист перепутал живого крокодила со статуей и чуть не лишился руки, делая селфи

Турист на Филиппинах перепутал живого крокодила со статуей и залез к нему в вольер ради селфи. Об инциденте сообщило издание New York Post.
Инцидент произошел в начале этой недели в зоопарке Kabug Mangrove Park and Wetlands в Замбонге. 29-летний турист, подумав, что крокодил не настоящий, смело перелез через забор и вошел в воду в вольере.
Однако крокодил почти сразу напал на него и схватил за руку. Мужчина находился в вольере еще полчаса до тех пор, пока дрессировщик не помог ему выбраться, ударив крокодила по голове куском цемента. Прибывшие врачи смогли остановить кровотечение. В больнице мужчине наложили более 50 швов, но руку все же удалось спасти, говорится в материале.
— Такое поведение очень опасно. Никто никогда не должен входить в вольер к животному в зоопарке. Он подверг риску жизни других людей, и ему очень повезло, что он выжил, — отметил представитель местной полиции.
Однако часто бывают и смертельные случаи встреч с рептилиями: недавно в Индонезии крокодил напал на местного жителя. 49-летний фермер Сарангади собирал вместе со своими друзьями моллюсков в водоеме. Хищник неожиданно вынырнул из-под воды и поймал мужчину за туловище. Очевидцы в панике попытались вызволить Сарангади из пасти крокодила, однако справиться с ним так никто и не смог.