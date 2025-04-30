Турист перепутал живого крокодила со статуей и чуть не лишился руки, делая селфи

Однако крокодил почти сразу напал на него и схватил за руку. Мужчина находился в вольере еще полчаса до тех пор, пока дрессировщик не помог ему выбраться, ударив крокодила по голове куском цемента. Прибывшие врачи смогли остановить кровотечение. В больнице мужчине наложили более 50 швов, но руку все же удалось спасти, говорится в материале.