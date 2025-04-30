Путин поведал историю о своем дедушке, который потерял жену на войне

Ранее Путин сообщил, что большую часть сведений о Великой Отечественной войне он получил от своей матери. Он добавил, что мама делилась с ним воспоминаниями о тех временах, особенно о трудностях, с которыми сталкивалась семья во время блокады, когда его отец воевал на фронте.