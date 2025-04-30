Путин поведал историю о своем дедушке, который потерял жену на войне

Путин вспомнил письмо деда.
Дед президента России Владимира Путина потерял жену в ходе Великой Отечественной войны. Она умерла у него на руках от огнестрельного ранения. Об этом глава государства рассказал на просветительском марафоне «Знание. Первые».
«Жена деда понимает, что умирает, а ему говорит: “Не плачь, не расстраивай меня”. Умирая, думает о нем», — передает РБК слова Путина. Супруга деда умерла из-за попадания пули в живот. Президент узнал об этом, когда прочитал письмо своего дедушки. В конце письма был призыв «Бить гадов».
Путин подчеркнул, что дедушка был малограмотным деревенским человеком, однако к своему сыну обращался на «вы» в письме. Российский лидер призвал молодежь помнить о подвигах предков.
Ранее Путин сообщил, что большую часть сведений о Великой Отечественной войне он получил от своей матери. Он добавил, что мама делилась с ним воспоминаниями о тех временах, особенно о трудностях, с которыми сталкивалась семья во время блокады, когда его отец воевал на фронте.