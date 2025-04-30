Народные приметы. Что можно и чего нельзя делать 1 мая

Какой сегодня день по народному календарю. Чем он примечателен?
1 мая в народном календаре отмечается как день Кузьмы Огородника — святого, которого почитали как покровителя земледелия и домашнего очага. В православной традиции этот день посвящён памяти Космы Халкидонского, епископа и защитника иконопочитания. С приходом мая крестьяне начинали активные полевые работы, веря, что с этого дня земля полностью пробуждается от зимнего сна. Считалось, что посевы, начатые в этот день, принесут богатый урожай. Также 1 мая связывали с началом настоящей весны: погода становилась устойчивой, ночные заморозки отступали.
Что делали на Руси в этот день?
На Кузьму Огородника традиционно начинали посевные работы:
Сеяли морковь, свёклу, огурцы и другие теплолюбивые культуры. Женщины занимались посадками, так как считалось, что мужские руки могут «перевести» урожай в цвет, лишив его плодов. Семена вымачивали в речной воде в течение трёх суток перед посадкой. Устраивали семейные посиделки на свежем воздухе, готовили блюда из первых весенних овощей. Проводили генеральную уборку дома, проветривали помещения.
Также в этот день рекомендовали избавиться от вредных привычек, веря, что они уйдут навсегда.
Чего не стоит делать в этот день, 1 мая?
Существовали определённые запреты, соблюдение которых считалось залогом благополучия:
Не стричь волосы и ногти, чтобы не укоротить жизнь. Не давать деньги и вещи в долг, чтобы не потерять финансовое благополучие. Не грустить и не плакать, чтобы не привлечь беды. Не играть в азартные игры и не участвовать в лотереях, чтобы не лишиться удачи. Не ссориться и не ругаться, чтобы не «перегрызть» будущий урожай. Не заниматься тяжёлым домашним ремонтом, так как день предназначен для труда на открытом воздухе. Не выбрасывать старую одежду, чтобы не ухудшить финансовое положение.
Приметы погоды на 1 мая.
Народные приметы помогали предсказать погоду и урожай:
Тёплый и солнечный день — к сухому и жаркому лету. Много росы утром — к хорошему урожаю огурцов. Появление первых комаров — пора сажать поздние овощи. Если кукушка кукует на сухом дереве — к заморозкам. Переменчивая облачность предвещает улучшение природных условий. Купание гусей говорит о приближении тепла. Закат золотистого цвета — к хорошей погоде. Быстрые облака — к отсутствию осадков. Дожди — к богатому урожаю ржи. Резкое снижение влажности утром и повышение к вечеру говорит об установлении ясной погоды.
Соблюдение этих примет и рекомендаций помогало нашим предкам гармонично взаимодействовать с природой и обеспечивать благополучие в хозяйстве.
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