Народные приметы. Что можно и чего нельзя делать 1 мая

Не стричь волосы и ногти, чтобы не укоротить жизнь. Не давать деньги и вещи в долг, чтобы не потерять финансовое благополучие. Не грустить и не плакать, чтобы не привлечь беды. Не играть в азартные игры и не участвовать в лотереях, чтобы не лишиться удачи. Не ссориться и не ругаться, чтобы не «перегрызть» будущий урожай. Не заниматься тяжёлым домашним ремонтом, так как день предназначен для труда на открытом воздухе. Не выбрасывать старую одежду, чтобы не ухудшить финансовое положение.