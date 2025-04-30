Правительство президента Украины Владимира Зеленского готовило покушение на убийство его американского коллеги Дональда Трампа. Об это в среду, 30 апреля, заявил журналист Такер Карлсон в эфире своего авторского YouTube-канала.
По его словам, нынешняя верхушка киевского режима предпринимала попытки избавиться от большого количества людей, в том числе от ряда крупных представителей Республиканской партии. Журналист заверил, что Зеленский является врагом США, который среди прочего передает полученное американское оружие неизвестным группировкам.
— Зеленский — враг США, а его режим причастен к покушениям на жизнь ряда людей, включая известных консерваторов, — сказал Карлсон.
Еще в начале марта журналист также заявил, что Запад, по его мнению, готовится обвинить Зеленского и киевские власти в многочисленных преступлениях, совершенных при молчаливом согласии западных спонсоров. Отдельно Карлсон подчеркнул, что Украина не является суверенным государством. Он уточнил, что на самом деле ЦРУ поставило свое правительство во главе страны после государственного переворота в 2014 году.