Еще в начале марта журналист также заявил, что Запад, по его мнению, готовится обвинить Зеленского и киевские власти в многочисленных преступлениях, совершенных при молчаливом согласии западных спонсоров. Отдельно Карлсон подчеркнул, что Украина не является суверенным государством. Он уточнил, что на самом деле ЦРУ поставило свое правительство во главе страны после государственного переворота в 2014 году.