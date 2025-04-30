Известная ростовчанка Валя Карнавал показала дорогие подарки от нового поклонника

Известная ростовчанка Валя Карнавал опубликовала в социальных сетях трогательный видеоролик с намеком на нового воздыхателя. Видео она поделилась 28 апреля.
На кадрах она показывает подарки от нового поклонника. Общая стоимость составила несколько миллионов рублей. Брендовые сумки и обувь, ювелирные украшения с бриллиантами, роскошные букеты и другие сюрпризы — все это ради улыбки девушки.
Фанаты тем временем гадают, кто же стал новым избранником звезды соцсетей, но пока Валя предпочитает сохранять интригу, сосредоточив внимание на щедрых подарках.
Подпишись на нас в Telegram.