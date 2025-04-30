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Известная ростовчанка Валя Карнавал показала дорогие подарки от нового поклонника

Бриллианты вместо букетов: чем новый кавалер завоевывает сердце известной ростовчанки Вали Карнавал.
Источник: Комсомольская правда

Известная ростовчанка Валя Карнавал опубликовала в социальных сетях трогательный видеоролик с намеком на нового воздыхателя. Видео она поделилась 28 апреля.

На кадрах она показывает подарки от нового поклонника. Общая стоимость составила несколько миллионов рублей. Брендовые сумки и обувь, ювелирные украшения с бриллиантами, роскошные букеты и другие сюрпризы — все это ради улыбки девушки.

Фанаты тем временем гадают, кто же стал новым избранником звезды соцсетей, но пока Валя предпочитает сохранять интригу, сосредоточив внимание на щедрых подарках.

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