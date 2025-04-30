Суд арестовал лидера ОПГ по делу о хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево

Ранее сегодня Басманный суд Москвы арестовал шестерых человек, обвиняемых в том, что они крали, вымогали и мошенническим путём отнимали деньги у участников СВО, прибывающих в Шереметьево. По версии следствия, злоумышленники были членами преступного сообщества.