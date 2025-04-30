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Суд арестовал лидера ОПГ по делу о хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево

Московский суд заключил под стражу лидера группы, подозреваемой в кражах денег у участников СВО в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Источник: Life.ru

Лидер ОПГ на судебном заседании. Видео © Пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

«Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кабочкина Алексея Николаевича… на срок два месяца», — говорится в сообщении.

Ранее сегодня Басманный суд Москвы арестовал шестерых человек, обвиняемых в том, что они крали, вымогали и мошенническим путём отнимали деньги у участников СВО, прибывающих в Шереметьево. По версии следствия, злоумышленники были членами преступного сообщества.