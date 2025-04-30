Путин: в России с огромным уважением относятся к традициям Кавказа

В России с огромным уважением относятся к традициям народов Кавказа, заявил российский лидер Владимир Путин, общаясь с подростком из Ставропольского края в рамках марафона «Знание. Первые».
13-летний школьник зачитал главе государства отрывок из собственного стихотворения, посвященного Дню Победы. Президент, выслушав подростка, предложил ему сесть. Однако тот отказался, сказав, что на Кавказе «когда старшие говорят, младшие стоят».
«У Кавказа свои традиции. Мы относимся к ним с огромным уважением, потому они в значительной степени формируют характер тех людей, которые живут в этом замечательном уголке нашей страны», — отметил Путин.
Напомним, марафон «Знание. Первые», посвященный 80-летию Победы в ФОФ стартовал 28 апреля на площадках в российских 10 городах, в том числе в Москве. Марафон завершится 30 апреля.