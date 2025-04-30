Эксперты сделали прогноз курсов валют на май

Экономист, член Общественного совета при Минобрнауки России и доцент РГУ СоцТех Инна Литвиненко спрогнозировала, что в период с мая по июнь курс доллара может вырасти до 90−93 рублей, в то время как в настоящее время он составляет 82,6 рубля за доллар. Она отметила, что доллар, по мнению экспертов, достиг своего минимума в снижении, а рубль — максимума в укреплении.