Эксперты сделали прогноз курсов валют на май

В последние месяца рубль укрепился во многом благодаря ситуации во внешней торговле России. Об этом в среду, 30 апреля, заявила эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская.
Она отметила, что сейчас в страну стало поступать больше юаней, долларов и евро, чем перечисляется за границу на оплату иностранных товаров. В результате на рынке образовался переизбыток зарубежной валюты, которая подешевела по отношению к рублю.
— Сокращение импорта было обусловлено как сезонностью, так и высокой ключевой ставкой, которая давит на потребительский спрос и активность бизнеса. При этом продажи валютной выручки со стороны экспортеров продолжают оставаться существенными, — подчеркнула Рокотянская.
Она добавила, что в ближайшее время импорт должен начать постепенно восстанавливаться, а спрос на зарубежную валюту среди населения может возрасти в связи с майскими праздниками, в то время как выручка экспортеров сократится вследствие недавнего падения цен на нефть.
Также уверенное укрепление рубля связано с в том числе глобальным ослаблением доллара. С начала 2025 года его индекс к корзине других резервных валют упал почти на девять процентов, а во второй половине апреля он ненадолго достиг 97,9 пункта. Основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев высказался, что причиной такой ситуации стала негативная реакция мировых инвесторов на политику президента США Дональда Трампа, который начал развязывать торговые войны.
— Поведение доллара на международных рынках будет и дальше играть важную роль для рубля. Если глобальное ослабление американской валюты продолжится в мае на фоне введения США новых импортных пошлин, это вновь окажет поддержку рублю, — отметил Астафьев, его цитирует RT.
Экономист, член Общественного совета при Минобрнауки России и доцент РГУ СоцТех Инна Литвиненко спрогнозировала, что в период с мая по июнь курс доллара может вырасти до 90−93 рублей, в то время как в настоящее время он составляет 82,6 рубля за доллар. Она отметила, что доллар, по мнению экспертов, достиг своего минимума в снижении, а рубль — максимума в укреплении.