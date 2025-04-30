Путин поблагодарил граждан России за оказанное доверие

Президент России Владимир Путин выразил благодарность россиянам за оказанное ему доверие, отметив, что без него невозможно эффективно работать и жить.
«Я очень благодарен людям за то доверие, которое они мне оказывают. Без этого ни жить, ни работать невозможно», — сказал глава государства в интервью журналисту Павлу Зарубину.
Эти кадры вошли в новый документальный фильм о президенте. Его премьера состоится на телеканале «Россия 1» 4 мая.
Ранее Путин назвал россиян нацией победителей. Лидер страны согласился с мнением, что проигравшие нации пытаются навязать что-то свое и извратить историю.
В ходе просветительского марафона «Знание. Первые» Путин также сказал, что память о подвигах дедов и прадедов помогает достигать побед.