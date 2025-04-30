Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин поблагодарил граждан России за оказанное доверие

Глава государства подчеркнул, что без доверия нельзя эффективно работать и жить.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин выразил благодарность россиянам за оказанное ему доверие, отметив, что без него невозможно эффективно работать и жить.

«Я очень благодарен людям за то доверие, которое они мне оказывают. Без этого ни жить, ни работать невозможно», — сказал глава государства в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Эти кадры вошли в новый документальный фильм о президенте. Его премьера состоится на телеканале «Россия 1» 4 мая.

Ранее Путин назвал россиян нацией победителей. Лидер страны согласился с мнением, что проигравшие нации пытаются навязать что-то свое и извратить историю.

В ходе просветительского марафона «Знание. Первые» Путин также сказал, что память о подвигах дедов и прадедов помогает достигать побед.