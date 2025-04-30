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Суд арестовал главаря ОПГ по делу о краже денег у участников СВО в Шереметьево

Организатор ОПГ отправлен в СИЗО по делу о краже денег у бойцов СВО.

Источник: Комсомольская правда

В Москве Басманный суд отправил в СИЗО организатора преступной группы Алексея Кабочкина по уголовному делу о вымогательстве, мошенничестве и краже денежных средств у участников спецоперации, которые прибывали в московский аэропорт Шереметьево. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции.

По информации агентства, организатор ОПГ и еще шесть исполнителей обманули более 10 человек. В результате суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

В суде также отметили, по версии следствия, фигуранты были участниками преступного сообщества, которое было организовано с целью хищения денег у бойцов СВО, прибывающих в Шереметьево.

Ранее суд арестовал шестерых фигурантов уголовного дела о хищении денежных средств у бойцов специальной военной операции.