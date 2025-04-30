В Ростовской области введены ограничения на посещение лесов

Также на территориях установлено 86 камер видеонаблюдения, ключевые участки оборудованы шлагбаумами. Специалисты ведут круглосуточный мониторинг. Также установлены наблюдательные пункты с дежурными из ГАУ «Лес». Ведётся регулярное патрулирование опасных зон.