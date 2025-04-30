В Ростовской области введены ограничения на посещение лесов

В Ростовской области ввели временные ограничения на пребывание граждан в лесных массивах. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте регионального правительства.
Также на территориях установлено 86 камер видеонаблюдения, ключевые участки оборудованы шлагбаумами. Специалисты ведут круглосуточный мониторинг. Также установлены наблюдательные пункты с дежурными из ГАУ «Лес». Ведётся регулярное патрулирование опасных зон.
При возникновении пожара подготовлены 3725 специалистов, 1143 единицы спецтехники и больше 10 тысяч единиц противопожарного оборудования. Принятые меры позволят оперативно выявлять и ликвидировать очаги возгораний.
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