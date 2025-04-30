В Самаре спецслужбы провели масштабные антитеррористические учения

В Самаре прошли масштабные антитеррористические учения с участием Росгвардии, МЧС, полиции и медиков. Тренировки охватили школы и детские лагеря, включая центр «Олимп», где летом отдыхают 1200 детей.
Отработаны сценарии захвата заложников и минирования территории с помощью дронов. Спецназ провёл операцию по «нейтрализации террористов».Медики тренировались в оказании массовой помощи пострадавшим. Педагогический состав изучил алгоритмы действий при ЧП.
«Безопасность детей — наш приоритет. Каждый взрослый должен знать, как действовать в экстренной ситуации», — подчеркнула вице-мэр Ольга Слесарева.
По словам начальника управления Росгвардии Владимира Стацуры, все задачи выполнены успешно. Особое внимание уделили слаженности действий между охраной, администрацией и экстренными службами.
Двухдневные учения прошли по поручению президента РФ как часть всероссийской программы безопасности образовательных учреждений. Комиссия оценила готовность всех структур к реальным угрозам.
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