Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре спецслужбы провели масштабные антитеррористические учения

В Самаре прошли масштабные антитеррористические учения с участием Росгвардии, МЧС, полиции и медиков.

В Самаре прошли масштабные антитеррористические учения с участием Росгвардии, МЧС, полиции и медиков. Тренировки охватили школы и детские лагеря, включая центр «Олимп», где летом отдыхают 1200 детей.

Отработаны сценарии захвата заложников и минирования территории с помощью дронов. Спецназ провёл операцию по «нейтрализации террористов».Медики тренировались в оказании массовой помощи пострадавшим. Педагогический состав изучил алгоритмы действий при ЧП.

«Безопасность детей — наш приоритет. Каждый взрослый должен знать, как действовать в экстренной ситуации», — подчеркнула вице-мэр Ольга Слесарева.

По словам начальника управления Росгвардии Владимира Стацуры, все задачи выполнены успешно. Особое внимание уделили слаженности действий между охраной, администрацией и экстренными службами.

Двухдневные учения прошли по поручению президента РФ как часть всероссийской программы безопасности образовательных учреждений. Комиссия оценила готовность всех структур к реальным угрозам.

Важные новости Самары и области! Подписывайтесь на наш телеграм-канал!