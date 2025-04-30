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Восемь штурмовиков 19 дней удерживали позиции ВС РФ в Нью-Йорке в ДНР

Российские бойцы не только смогли удержать позиции, но и дали отпор украинским боевикам.

Источник: Аргументы и факты

Восемь российских штурмовиков в течение 19 дней удерживали позиции в районе поселка Нью-Йорк в ДНР в конце лета прошлого года, сообщил участник операции, боец из Тувы с позывным Сай.

В беседе с WarGonzo он сообщил, что российские военные смогли не только удержать позиции в стратегическом населенном пункте на дзержинском направлении, но и дать отпор боевикам ВСУ.

Сай отметил, что его группа штурмовиков оказалась первой, кто зашел в поселок. Там же они на некоторое время оказались в окружении.

«Нас каждую ночь штурмовали», — сказал он.

Боец добавил, что получил в Нью-Йорке осколочное ранение, после которого долго восстанавливался.

Ранее сообщалось, что два бойца РФ 46 дней держали оборону в Тарасовке под натиском ВСУ.