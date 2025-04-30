Восемь российских штурмовиков в течение 19 дней удерживали позиции в районе поселка Нью-Йорк в ДНР в конце лета прошлого года, сообщил участник операции, боец из Тувы с позывным Сай.
В беседе с WarGonzo он сообщил, что российские военные смогли не только удержать позиции в стратегическом населенном пункте на дзержинском направлении, но и дать отпор боевикам ВСУ.
Сай отметил, что его группа штурмовиков оказалась первой, кто зашел в поселок. Там же они на некоторое время оказались в окружении.
«Нас каждую ночь штурмовали», — сказал он.
Боец добавил, что получил в Нью-Йорке осколочное ранение, после которого долго восстанавливался.
Ранее сообщалось, что два бойца РФ 46 дней держали оборону в Тарасовке под натиском ВСУ.