Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дочь Киркорова Алла-Виктория впала в истерику, узнав о смерти дедушки

Певец Филипп Киркоров рассказал о дне, когда потерял отца.

Источник: Аргументы и факты

Певец Филипп Киркоров рассказал, что его дочь Алла-Виктория впала в истерику, узнав о смерти дедушки Бедроса Киркорова.

Артист впервые рассказал о дне, когда потерял отца. По его словам, ему сообщили печальную весть, когда он находился на съемке. В этот момент Киркоров находился прямо в кадре. После окончания работы он улетел в Москву. Певец признался, что, возможно, к лучшему, что отец скончался не на его глазах, так как ему было проще видеть его уже в гробу.

Киркоров также рассказал о реакции на известие своих детей. «У Аллы была дикая истерика, Мартин более сдержанный», — рассказал он в эфире программы «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1».

Напомним, Бедрос Киркоров скончался 18 марта в возрасте 92 лет от остановки сердца на фоне острой сердечной недостаточности.

Ранее сообщалось, что Филипп Киркоров решил не отменять концерт, выпавший на 40-й день после смерти отца, решив почтить его память на сцене.

30 апреля Филиппу Киркорову исполнилось 58 лет.