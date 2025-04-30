Дочь Киркорова Алла-Виктория впала в истерику, узнав о смерти дедушки

Артист впервые рассказал о дне, когда потерял отца. По его словам, ему сообщили печальную весть, когда он находился на съемке. В этот момент Киркоров находился прямо в кадре. После окончания работы он улетел в Москву. Певец признался, что, возможно, к лучшему, что отец скончался не на его глазах, так как ему было проще видеть его уже в гробу.