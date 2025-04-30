Дочь Киркорова Алла-Виктория впала в истерику, узнав о смерти дедушки

Певец Филипп Киркоров рассказал, что его дочь Алла-Виктория впала в истерику, узнав о смерти дедушки Бедроса Киркорова.
Артист впервые рассказал о дне, когда потерял отца. По его словам, ему сообщили печальную весть, когда он находился на съемке. В этот момент Киркоров находился прямо в кадре. После окончания работы он улетел в Москву. Певец признался, что, возможно, к лучшему, что отец скончался не на его глазах, так как ему было проще видеть его уже в гробу.
Киркоров также рассказал о реакции на известие своих детей. «У Аллы была дикая истерика, Мартин более сдержанный», — рассказал он в эфире программы «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1».
Напомним, Бедрос Киркоров скончался 18 марта в возрасте 92 лет от остановки сердца на фоне острой сердечной недостаточности.
Ранее сообщалось, что Филипп Киркоров решил не отменять концерт, выпавший на 40-й день после смерти отца, решив почтить его память на сцене.
30 апреля Филиппу Киркорову исполнилось 58 лет.