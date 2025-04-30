Названы дата и место проведения конкурса «Интервидение»

Организаторы международного музыкального конкурса «Интервидение» сообщили дату и место проведения мероприятия. Информацию они разместили в соответствующем Telegram-канале.
Как стало известно, конкурс состоится осенью 2025 года, а именно 20 сентября в Москве на площадке «LIVE Арена».
Организаторы сообщают, что мероприятие станет одним из ключевых и масштабных событий мировой музыкальной сцены и платформой для культурного обмена и демонстрации взаимного уважения к национальной самобытности и традициям участвующих стран.
Ранее спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой сообщил, что на конкурс «Интервидение» уже поступили заявки от представителей более чем 25 государств. До этого указ об организации международного музыкального конкурса «Интервидение» подписал глава государства Владимир Путин.