Названы дата и место проведения конкурса «Интервидение»

Ранее спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой сообщил, что на конкурс «Интервидение» уже поступили заявки от представителей более чем 25 государств. До этого указ об организации международного музыкального конкурса «Интервидение» подписал глава государства Владимир Путин.