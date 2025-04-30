Mash: 76 российских педофилов попросили правительство пересмотреть их дела

По словам 63-летнего Александра Бобровского, его оклеветала приемная дочь, чтобы отомстить за слишком строгое воспитание. О подобной ситуации также заявил 70-летний Виктор Невзоров. Он рассказал, что несколько лет назад жил с новой супругой и ее внучкой. Спустя два года на него написали заявление, связанное с домогательствами в отношении девочки. По мнению родственников мужчины, виновницей является супруга художника, которая захотела забрать его квартиру, расположенную в центре города.