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Путин заявил, что последние 3 года часто ночует в Кремле

Глава государства показал квартиру в Кремле, в которой он проживает.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин впервые показал свою кремлевскую квартиру журналисту ВГТРК Павлу Зарубину в рамках съемок документального фильма «Россия. Кремль. Путин. 25 лет». Фрагмент интервью был опубликован в Telegram-канале журналиста.

На кадрах российский лидер вместе с Зарубиным заходит в апартаменты, расположенные в Кремле. За спиной президента виден портрет императора Александра III, чьей политикой Путин неоднократно восхищался.

Журналист спросил у главы государства: «Вы, получается, здесь часто ночуете?».

«В последние 3 года в основном здесь», — ответил президент.

Обратив внимание на белый рояль, стоящий у окна, Зарубин поинтересовался, находит ли Путин время для игры.

«Очень редко», — сказал лидер России.

В ходе экскурсии Владимир Путин также продемонстрировал библиотеку, 2 спальни и «домашнюю церквушку».

Ранее президент РФ рассказал о письме своего деда, которое он писал сыну во времена Великой Отечественной войны. Дед писал с ошибками, но обращался на «вы» к сыну, отметил Путин.