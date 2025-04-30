Путин заявил, что последние 3 года часто ночует в Кремле

Президент России Владимир Путин впервые показал свою кремлевскую квартиру журналисту ВГТРК Павлу Зарубину в рамках съемок документального фильма «Россия. Кремль. Путин. 25 лет». Фрагмент интервью был опубликован в Telegram-канале журналиста.
На кадрах российский лидер вместе с Зарубиным заходит в апартаменты, расположенные в Кремле. За спиной президента виден портрет императора Александра III, чьей политикой Путин неоднократно восхищался.
Журналист спросил у главы государства: «Вы, получается, здесь часто ночуете?».
«В последние 3 года в основном здесь», — ответил президент.
Обратив внимание на белый рояль, стоящий у окна, Зарубин поинтересовался, находит ли Путин время для игры.
«Очень редко», — сказал лидер России.
В ходе экскурсии Владимир Путин также продемонстрировал библиотеку, 2 спальни и «домашнюю церквушку».
Ранее президент РФ рассказал о письме своего деда, которое он писал сыну во времена Великой Отечественной войны. Дед писал с ошибками, но обращался на «вы» к сыну, отметил Путин.