«Алмазы» для Сталина и дьявольское оружие: вышла пятая серия «Роуд-муви» по городам трудовой доблести

«Чувства самые трепетные. Это то, чего люди ждали. На меня обрушился просто шквал звонков с поздравлениями. Многие жители позвонили, ветераны позвонили, слова благодарности звучали в адрес всей администрации, потому что работали-то всем коллективом, собирали материалы исторические… Чувство такого большого праздника на душе, и вот эти поздравления не один день, а, наверное, месяца два продолжались. С каждым человеком общаешься, каждый говорит о том, что наконец-то признали вклад города в Победу!» — поделился своими эмоциями с журналистами мэр города Юрий Ефименко.