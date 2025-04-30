Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове-на-Дону разыскивают пропавшую 15-летнюю школьницу

Полиция ищет пропавшую 15-летнюю ростовчанку Амину Фоменко.

Источник: Комсомольская правда

Подросток пропал без вести в донской столице. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области 30 апреля.

Известно, что 18 апреля около 16:00 Амина Фоменко сообщила родителям, что идет гулять. С этого момента связь с девочкой прервалась, ее местонахождение неизвестно. Когда ребенок перестал выходить на связь, родные забили тревогу. Они обратились за помощью в полицию.

Последний раз девочку видели в районе Октябрьского района. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства, изучают записи с камер видеонаблюдения и опрашивают знакомых.

Подпишись на нас в Telegram.

Известно, что 18 апреля около 16:00 Амина Фоменко сообщила родителям, что идет гулять. Фото: ГУ МВД по Ростовской области.