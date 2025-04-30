В Ростове-на-Дону разыскивают пропавшую 15-летнюю школьницу

Подросток пропал без вести в донской столице. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области 30 апреля.
Известно, что 18 апреля около 16:00 Амина Фоменко сообщила родителям, что идет гулять. С этого момента связь с девочкой прервалась, ее местонахождение неизвестно. Когда ребенок перестал выходить на связь, родные забили тревогу. Они обратились за помощью в полицию.
Последний раз девочку видели в районе Октябрьского района. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства, изучают записи с камер видеонаблюдения и опрашивают знакомых.
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Известно, что 18 апреля около 16:00 Амина Фоменко сообщила родителям, что идет гулять. Фото: ГУ МВД по Ростовской области.