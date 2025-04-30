В Ростове-на-Дону разыскивают пропавшую 15-летнюю школьницу

Известно, что 18 апреля около 16:00 Амина Фоменко сообщила родителям, что идет гулять. С этого момента связь с девочкой прервалась, ее местонахождение неизвестно. Когда ребенок перестал выходить на связь, родные забили тревогу. Они обратились за помощью в полицию.