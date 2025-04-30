«Позиция выходит ей боком»: продюсер объяснил, почему Орбакайте закрыли въезд в Латвию

Кристина последнее время умело избегает очевидных проблем, несмотря на то, что они возникают ее мамы Аллы Пугачевой и «отчима»-иноагента Максима Галкина*. Певица с семьей живет в США, но регулярно ездит на заработки в Россию. Кроме того, она работает в Европе, выступая как на афишных концертах, так и на корпоративах. И там у властей не возникало никаких вопросов относительно того, какой позиции придерживается Орбакайте.