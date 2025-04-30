В Братиславе прошла акция против концерта оперной певицы Нетребко

В Братиславе прошла акция протеста против концерта оперной певицы Анны Нетребко, передает РИА Новости.
Концерт Нетребко пройдет 30 апреля в Словацком национальном театре. За час до начала мероприятия ко входу пришли несколько десятков протестующих.
Отмечается, что активисты недовольны тем, что Нетребко открыто не осудила действия России и не поддержала Украину.
Напомним, Нетребко — 53-летняя российская и австрийская оперная певица, которая родилась в Краснодаре.
Ранее певец Эйвазов впервые назвал причину развода с Анной Нетребко.