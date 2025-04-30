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В Братиславе прошла акция против концерта оперной певицы Нетребко

На акцию против концерта Нетребко пришли несколько десятков человек.

Источник: Аргументы и факты

В Братиславе прошла акция протеста против концерта оперной певицы Анны Нетребко, передает РИА Новости.

Концерт Нетребко пройдет 30 апреля в Словацком национальном театре. За час до начала мероприятия ко входу пришли несколько десятков протестующих.

Отмечается, что активисты недовольны тем, что Нетребко открыто не осудила действия России и не поддержала Украину.

Напомним, Нетребко — 53-летняя российская и австрийская оперная певица, которая родилась в Краснодаре.

Ранее певец Эйвазов впервые назвал причину развода с Анной Нетребко.