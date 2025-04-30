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Ученые рассказали дачникам, какие растения на участке улучшают настроение

Ряд растений, в том числе туя, мята и сирень, на дачном участке могут выделять особые эфирные масла, которые оказывают благотворное влияние на эмоциональное состояние и поднимают настроение. Об этом рассказали ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета.

Ряд растений, в том числе туя, мята и сирень, на дачном участке могут выделять особые эфирные масла, которые оказывают благотворное влияние на эмоциональное состояние и поднимают настроение. Об этом рассказали ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета.

По словам экспертов, другие растения способны обеззараживать окружающий воздух. Так, кизильник блестящий снижает концентрацию стрептококков, а ночная фиалка синтезирует и выделяет противомикробные вещества в ночное время. При этом ромашка и календула тоже фильтруют воздух, а полынь и пижма могут выступить как натуральный и безопасный способ избавиться от комаров.

Специалисты также отметили, что для создания уютного дачного уголка подойдут ароматы хвойных растений, в том числе сосны, пихты и можжевельника. При этом владельцев частных участков призвали не сажать их около груш, поскольку эти растения могут заражать друг друга ржавчиной. Кроме того, черемуха и липа тоже наполняют сад насыщенным свежим ароматом.

— Однако некоторые ароматные культуры могут быть опасны. Например, полынь и герань отпугивают пчел, а рододендрон и аконит ядовиты для людей и животных. Ландыш, белладонна и клещевина содержат токсины, способные вызвать отравление, — передает слова ученых «Газета.Ru».

Агроном, биолог Михаил Воробьев в разговоре с «Вечерней Москвой» рассказал, что в майские праздники садоводам нужно заняться посадкой растений, удобрением почвы и весенним закрытием влаги.