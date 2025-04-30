Ученые рассказали дачникам, какие растения на участке улучшают настроение

По словам экспертов, другие растения способны обеззараживать окружающий воздух. Так, кизильник блестящий снижает концентрацию стрептококков, а ночная фиалка синтезирует и выделяет противомикробные вещества в ночное время. При этом ромашка и календула тоже фильтруют воздух, а полынь и пижма могут выступить как натуральный и безопасный способ избавиться от комаров.