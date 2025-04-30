Российских туристов заселили в заброшенный отель с мертвыми птицами в Египте

— Когда туристы остались ночью на улице, Anex Tour, по их словам, не отвечал на сообщения. Некоторые отдыхающие не выдержали и переехали в другой отель за свои же деньги. На следующее утро в разрушенном здании собралась толпа с требованием немедленного переселения. Часть из них перевезли, остальных — в большей степени пенсионеров — оставили в разрухе, — говорится в публикации.