Российских туристов заселили в заброшенный отель с мертвыми птицами в Египте

Российских туристов, купивших путевки стоимостью от 120 до 180 тысяч рублей по системе «Фортуна», по которой компания самостоятельно подбирает отель, у туроператора Anex Tour, заселили в заброшенный египетский отель с антисанитарией. Об этом в среду, 30 апреля, сообщил Shot.
Туристические агенты обещали заселить россиян в пятизвездочный отель Amarina Star Resort, но вместо этого туристам предоставили грязные и непригодные для проживания номера без света, с мусором, плесенью и со сломанной мебелью. Кроме того, на территории заведения лежали мертвые птицы и фекалии, а часть корпусов оказалась полностью заброшена.
По словам одной из туристок, их заселяли на протяжении пяти-восьми часов.
— Когда туристы остались ночью на улице, Anex Tour, по их словам, не отвечал на сообщения. Некоторые отдыхающие не выдержали и переехали в другой отель за свои же деньги. На следующее утро в разрушенном здании собралась толпа с требованием немедленного переселения. Часть из них перевезли, остальных — в большей степени пенсионеров — оставили в разрухе, — говорится в публикации.
Потерпевшие утверждали, что отель был заброшенным около десяти лет. Туроператор так и не связался с туристами официально и напрямую, россияне потребовали провести расследование. По возвращении домой они планируют подать на Anex Tour в суд, передает Telegram-канал.
Президент Союза туристических агентств, член координационного совета по туризму при Общественной палате России Сергей Голов объяснил, что антисанитария на египетских курортах связана с тем, что местные туристические фирмы и владельцы отелей расслабились и стали работать некачественно, после того как Египет попытался вернуть расположение российских туристов. По словам эксперта, египтяне безалаберно относятся к туристам, предлагая им низкий уровень обслуживания, особенно в бюджетных отелях, ориентированных в основном на европейскую молодежь.